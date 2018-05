Бойни спортове Баду Джак удари рефера по време на битката си със Стивънсън (видео + снимки) 22 май 2018 | 14:07 - Обновена 0 0 0 0 0



В 12-тия рунд реферът се опита да раздели двамата боксьори от схватката и отнесе сериозен удар в лицето от Баду Джак - разбира се, по случайност.

The chin on this ref! pic.twitter.com/fT6qfJansQ — DICK HERCULES (@RatCatcherMpls) May 20, 2018

По някакво чудо той все пак остана прав и в кондиция.



Баду Джак се извини за скандалния удар, а реферът набързо преглътна случилото се.



Съдиите в крайна сметка отредиха равенство, а Стивънсън си задържа световната титла титлата.



Protect yourself at all times pic.twitter.com/YgcxNUX0cU — Deadspin (@Deadspin) May 20, 2018 Вярвате или не обаче, това далеч не е първият път, в който шведският боксьор удря рефер по време на среща - припомняме случая с Артър Маккини от началото на миналата година. mma.bg

