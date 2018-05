Англия Арсенал ще обяви Емери до дни, имало е разговори с още деветима 22 май 2018 | 13:47 - Обновена 0 0 0 0 0



Емери е безработен, след като

Unai Emery

Years of coaching: 13

Club managed: 6

Domestic trophies: 5

European trophies: 3



Mikel Arteta:

Years of coaching: 0

Club managed: 0

Domestic trophies: 0

European trophies: 0



But some of you think Arteta was the best choice because he's a former club captain. Jog on. — Danny WelBeast (@WelBeast) May 22, 2018

Според испанския журналист Гийом Балаге ръководството на Арсенал е имало разговори с общо десетима треньори, но само на Емери е бил предложен контракт, който той е приел. Арсенал ще назначи Унай Емери за мениджър още до края на седмицата, убедени са медиите в Англия. Вчера стана ясно, че испанецът също е сред кандидатите за мястото на Арсен Венгер , а днес повечето издания са категорични, че изборът вече е направен.Емери е безработен, след като Пари Сен Жермен го уволни наскоро. Освен това досегашният фаворит за мястото на “ Емиратс ” - Микаел Артета, вчера сам се е отказал, защото според Sky Sports не е получил нужната гаранция, че ще има решаваща дума за това кои футболисти да бъдат продадени, за да има пари за привличането на нови.Според испанския журналист Гийом Балаге ръководството на Арсенал е имало разговори с общо десетима треньори, но само на Емери е бил предложен контракт, който той е приел.

Още по темата

0 0 0 0 0 РАДОСЛАВ СТОЙКОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 1470

1