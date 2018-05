Мондиал 2018 Мартинес обоснова решението си за Наинголан 22 май 2018 | 13:29 - Обновена 0 0 0 0 5

Roberto Martinez explains his decision to leave Radja Nainggolan out of the Belgium squad. pic.twitter.com/ICVhgHfrXJ — ESPN FC (@ESPNFC) May 22, 2018

OFFICIAL: Roberto Martinez has announced Belgium's provisional 28-man squad for the 2018 World Cup.



Four goalkeepers. No Radja Nainggolan. pic.twitter.com/xTDeO8gX8P — Squawka News (@SquawkaNews) May 21, 2018

“Имахме доста добър разговор, решението не беше лесно. Разбирам колко поулярен и интересен играч е той”, добави селекционерът на белгийците, подчертавайки, че е пътувал до Рим и се е срещнал лично с Наинголан, уведомявайки го за решението си. Националният селекционер на Белгия Роберто Мартинес е оставил Раджа Наинголан извън състава на страната, защото не вижда как той би се вписал в отбора в ролята, в която е свикнал да играе на клубно ниво в Рома “Причината е ясна. Става дума за тактическо решение. В последните две години отборът играе нападателно, в много специфична система, по много специфичен начин и други играчи имаха тези роли. В конкретния случай с Раджа, всички знаем, че той има много, много важна роля в клубния си отбор и не виждам как може да му дадем толкова голяма роля в националния отбор. Не смятам, че той е играч, който би могъл да има малка роля в която и да е група”, разкри мотивите си Мартинес.“Имахме доста добър разговор, решението не беше лесно. Разбирам колко поулярен и интересен играч е той”, добави селекционерът на белгийците, подчертавайки, че е пътувал до Рим и се е срещнал лично с Наинголан, уведомявайки го за решението си.

