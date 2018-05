Баскетбол 800 лева глоби след финал №1 в НБЛ 22 май 2018 | 13:13 0 0 0 0 1



На заседание, проведено на 22.05.2018 г., Дисциплинарно-административният съвет (ДАС) на Националната баскетболна лига (НБЛ) взе следните решения:1. Решение No 75: Налага на Божидар Аврамов, състезател с No 6 от отбора на БК Левски Лукойл, глоба в размер на 100 (сто) лв. на основание чл. 34, т. 1 от ДАП на НБЛ за получено персонално техническо нарушение, отсъдено в първи мач от финална серия, проведен на 21.05.2018 г. между отборите на БК Левски Лукойл и БК Балкан.2. Решение No 76: Налага на Деян Карамфилов, състезател с No 1 от отбора на БК Левски Лукойл, глоба в размер на 100 (сто) лв. на основание чл. 34, т. 1 от ДАП на НБЛ за получено персонално техническо нарушение, отсъдено в първи мач от финална серия, проведен на 21.05.2018 г. между отборите на БК Левски Лукойл и БК Балкан.3. Решение No 77: Налага на БК Левски Лукойл, глоба в размер на 200 (двеста) лв. на основание чл. 37, т. 7 от ДАП на НБЛ за хвърлени бутилки с вода в първи мач от финална серия, проведен на 21.05.2018 г. между отборите на БК Левски Лукойл и БК Балкан.4. Решение No 78: Налага на БК Левски Лукойл, глоба в размер на 400 (четиристотин) лв. на основание чл. 40, т. 19 от ДАП на НБЛ за използване на музикални инструменти от публиката в нарушение на Наредбата в първи мач от финална серия, проведен на 21.05.2018 г. между отборите на БК Левски Лукойл и БК Балкан.

