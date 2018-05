Хамилтън вижда Рикардо като много труден съперник за Монако

Даниел Рикардо ще бъде много труден за побеждаване в силния нов Ред Бул на любимата му писта в Монако този уикенд. Такова е мнението на настоящия световен шампион Люис Хамилтън. Тимът е успял да увеличи притискането и както си пролича в Испания миналия кръг – това води до покачване на скоростта в завоите.

"Ако погледнете Даниел Рикардо, в Испания той беше много по-бърз в последния сектор. Ще бъдат много бързи в Монако и много трудни за побеждаване".

Валтери Ботас също потвърди мнението на своя съотборник, като отбеляза, че последният сектор на "Каталуния" е все от бавни завои, а в Монако цялото трасе е такова.

Рикардо, от своя страна, изрази задоволство от скоростта на Ред Бул в бавните завои, която дава шанс за отлично представяне по улиците на княжеството. Австралиецът можеше да спечели в Монако през 2016, но грешка при питстопа го лиши от победата.

"В Барселона имахме окуражаваща скорост в третия сектор, който много прилича на Монако, така че ще направим каквото можем. Надявам се да получа и реванш от съдбата".

За Даниел надпреварата в Монако е най-любимия старт от календара, защото тук чувства най-висок адреналин.

"Луда писта. Откачено е, като си помислиш колко близо сме до стените. Обожавам цялата атмосфера. Тук едновременно и рискът и наградата от успеха са най-големи от цялата година".

