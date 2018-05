НБА Неразказаната история на един Крал 22 май 2018 | 12:28 0 0 0 0 1

LeBron James erupts for 44 PTS (his 6th 40+ point game in the 2018 postseason) to help the @cavs win Game 4 and tie the series 2-2! #WhateverItTakes #NBAPlayoffs pic.twitter.com/07gQaxUYkW — NBA (@NBA) May 22, 2018

Джеймс заяви пред журналистите, че никой не е наясно с цялата му история и с това какво е превъзмогнал, за да стигне до върха на баскетболната игра.



“Знаете само малка част от историята. Знаете откъде идвам, но не знаете всичко. Не знаете всичките проблеми, Знаете само за това, че съм отгледан от един родител, но това не е всичко. Ще разкажа всичко… Когато спра да играя. когато приключа с играта”, каза Джеймс.

The @cavs take Game 4 behind 44 PTS from LeBron James!



CLE defeats @celtics 111-102 to even the Eastern Conference Finals at 2-2!



Korver: 14 PTS

Tristan Thompson: 13 PTS, 12 REB, 2 BLK

George Hill: 13 PTS#WhateverItTakes #NBAPlayoffs



Terry Rozier: 16 PTS, 11 AST, 6 REB pic.twitter.com/eNxqznbOA7 — NBA (@NBA) May 22, 2018

