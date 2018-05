Мондиал 2018 Йозил и Гюндоган стигнаха до президента на Германия заради Ердоган 22 май 2018 | 11:25 - Обновена 0 0 0 0 1



След последвалите критики от страна на Ангела Меркел и Германския футболен съюз се оказа, че двамата играчи сами са поискали да обсъдят случилото се с президента на Германия Франк-Валтер Щайнмайер. “Те поискаха да ме посетят - коментира държавният глава. - За тях беше важно да изяснят всякакви недоразумения, които се появиха. Месут и Илкай потвърдиха своята лоялност към Германия.”

Arsenal's Mesut Ozil and Manchester City's Ilker Gundogan are under fire after posing with Turkish President Erdogan pic.twitter.com/dQMh2VdeKz — TRT World (@trtworld) May 19, 2018

Оказа се, че на въпросната сбирка с Ердоган в Лондон е бил поканен и



