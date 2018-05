Мондиал 2018 Кейн ще бъде капитан на Англия на Световното 22 май 2018 | 11:10 - Обновена 0 0 0 0 0



OFFICIAL: Harry Kane will captain England at this summer's World Cup in Russia. pic.twitter.com/P9CDxcvhA5 — FourFourTweet (@FourFourTweet) May 22, 2018

24-годишният нападател има 12 гола в 23 мача за Англия. Голмайсторът на Тотнъм Хари Кейн ще бъде капитан на Англия на Мондиал 2018 в Русия. Новината бе потвърдена от Гарет Саутгейт, а отговорността не е непозната за Кейн, защото досега той е слагал капитанската лента на “трите лъва” в четири случая в кариерата си с националния отбор.“Хари има невероятни качества. Той е добросъвестен до дребнавост професионалист, а едно от най-важните неща за един капитан е това да задава стандартите всеки ден”, коментира Саутгейт.“Кейн е доказал, че може да бъде на постоянно ниво и да е един от най-добрите в целия свят, като мотивацията да се доказва не спира да го тласка напред”, добави още селекционерът.24-годишният нападател има 12 гола в 23 мача за Англия.

