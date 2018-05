Лека атлетика Здрава битка на 100 м при дамите в Юджийн 22 май 2018 | 11:01 - Обновена 0 0 0 0 0

A post shared by Tori Bowie (@1toribowie) on May 10, 2018 at 9:59am PDT Боуи има три победи на 200 м на Prefontaine Classic, а миналата година постави рекорд на Диамантената лига от 21.77 сек. Олимпийската шампионка Томпсън остана извън медалите на 100 м на Световното първенство в Лондон миналата година, но в края на сезона заслужи втория си диамантен трофей. Ямайката е единствената жена след Флорънс Грифи-Джойнър през 1988 г. с олимпийски титли на 100 и 200 м в една й съща година, след като си осигури златните медали в Рио. Миналата година Томпсън оглави световната ранглиста за сезона с 10.71 сек, като остана само на 1 стотна от рекорда на Ямайка на Шели-Ан Фрейзър-Прайс. A post shared by Dafne Schippers (@dafne_schippers) on May 1, 2018 at 4:13am PDT Схипърс защити световната си титла на 200 м в Лондон миналата година, но ще гони силно класиране и на 100 м в САЩ. A post shared by Murielle Ahouré (@murielleahoure) on Apr 27, 2018 at 7:39am PDT Ауре спечели световната титла на 60 м в Бирмингам тази зима с най-добър резултат в света за сезона от 6.97 сек, подобрявайки собствения си национален рекорд. Тя държи рекорда на Африка на 100 м с 10.78 сек, а има и сребърни отличия на 100 и 200 м от Световното в Москва през 2013 г. Сънародничката й Мари-Жозе Та Лу пък спечели сребърен медал на 60 м на планетарния форум тази зима. Тя води и световната ранглиста за сезона на 100 м с 10.85 сек, след като спечели първия диамантен старт в Доха. Блесинг Окагбаре (Нигерия) има личен рекорд на 100 м от 10.79 сек, а откри 2018-а с 10.72 сек, но с попътен вятър над допустимото. През март тя постави рекорд на Африка на 200 м от 22.04 сек. Европейската шампионка на 200 м Дина Ашър-Смит (Великобритания) ще се завърне в Юджийн за първи път от 2014 г., когато спечели световната титла на 100 м за девойки под 20 години. Тя е рекордьорка на Великобритания на 100 и 200 м. Четири големи шампионки ще участват в здрава битка в спринта на Диамантената лига в Юджийн на 26 май. На старт ще застанат световната шампионка Тори Боуи (САЩ), двойната олимпийска Илейн Томпсън (Ямайка), двукратната световна на 200 м Дафне Схипърс (Холандия) и планетарната на 60 м в зала Мюриел Ауре (Кот д'Ивоар). Те ще премерят сили на 100 м.Боуи има три победи на 200 м на Prefontaine Classic, а миналата година постави рекорд на Диамантената лига от 21.77 сек.Олимпийската шампионка Томпсън остана извън медалите на 100 м на Световното първенство в Лондон миналата година, но в края на сезона заслужи втория си диамантен трофей. Ямайката е единствената жена след Флорънс Грифи-Джойнър през 1988 г. с олимпийски титли на 100 и 200 м в една й съща година, след като си осигури златните медали в Рио. Миналата година Томпсън оглави световната ранглиста за сезона с 10.71 сек, като остана само на 1 стотна от рекорда на Ямайка на Шели-Ан Фрейзър-Прайс.Схипърс защити световната си титла на 200 м в Лондон миналата година, но ще гони силно класиране и на 100 м в САЩ.Ауре спечели световната титла на 60 м в Бирмингам тази зима с най-добър резултат в света за сезона от 6.97 сек, подобрявайки собствения си национален рекорд. Тя държи рекорда на Африка на 100 м с 10.78 сек, а има и сребърни отличия на 100 и 200 м от Световното в Москва през 2013 г.

