ЛеБрон вкара 44 точки и стана №1 в плейофите, а Кливланд изравни

ЛеБрон Джеймс наниза 44 точки, а 3:09 минути преди почивката той реализира 2357-ия си успешен изстрел от игра в плейофите, с което подобри измести от лидерската позиция по този показател Карийм-Абдул Джабар. Трети във вечната ранглиста е Майкъл Джордан. В 231 плейофни мача Краля има средно по 28.7 точки, 8.9 борби и 7.0 асистенции.

Congrats to @KingJames of the @cavs on becoming the #NBAPlayoffs FIELD GOALS leader! #ThisIsWhyWePlay #WhateverItTakes pic.twitter.com/8mEc3qD4Vp — NBA (@NBA) May 22, 2018

Джеймс вкара 17/28 (1/4 от тройката) в стрелбата от игра, както и 9/13 от наказателната линия, а статистиката му бе допълнена от 5 борби, 3 асистенции и 2 отнети топки.

The Kevin Love to LeBron James Hail Mary is a thing of beauty pic.twitter.com/YBducJYsYU — Dime on UPROXX (@DimeUPROXX) May 22, 2018

Кавалиърс предрешиха мача през първото полувреме, след което се оттеглиха с аванс от 68:53. Кайл Корвър допринесе с 14 точки, а Тристан Томпсън добави 13 точки и 12 борби. За Бостън най-резултатен беше Джейлън Браун. Джейсън Тейтъм вкара 17, а Тери Розиър се отличи с 16 точки и 11 асистенции, но отборът загуби за шести път в седем гостувания в плейофите през този сезон.

2,357 field goals made.



