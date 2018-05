Тенис Квалификант изхвърли Багдатис от турнира в Женева 22 май 2018 | 10:36 0 0 0 0 0

Рубин, 204-и в световната ранглиста, победи със 7:6(4), 6:4, след като спаси всичките шест възможности за пробив на съперника в първия сет, а във втората част навакса изоставане от 1:4 гейма, за да триумфира. Багдатис, 83-и в класацията на АТР, записа втора поредна загуба в Женева, след като падна и при дебюта си в турнира през 2015 година. Съперник на 22-годишния американец във втория кръг ще бъде поставения под номер 2 Фабио Фонини (Италия).

First main draw win of the season for @Noahrubin33







He battles past Marcos Baghdatis 7-6(4) 6-4 at @genevaopen pic.twitter.com/uxTygwwVC7 — Tennis TV (@TennisTV) May 21, 2018 Джаред Доналдсън (САЩ) се справи на старта с Денис Истомин (Узбекистан) с 5:7, 6:4, 6:0 и очаква мач срещу защитаващия титлата си от последните два сезона представител на домакините Стан Вавринка, номер 3 в схемата. Аржентинецът Гуидо Пея се наложи над квалификанта Доминик Кьопфер (Германия) с 6:3, 6:4 и във втория кръг ще играе срещу номер 1 Сам Куери (САЩ). Ветеранът Иво Карлович наниза 24 аса, но загуби с 6:7(4), 6:4, 6:7(1) от германеца Петер Гойовчик, който в следващия кръг ще се изправи срещу четвъртия поставен Давид Ферер (Испания). Тенис Сандгрен (САЩ) стартира с успех над Андреас Хайдер-Маурер (Австрия) с 1:6, 6:1, 6:0 и очаква двубой срещу босненеца Мирза Башич, който в неделя отстрани вицешампиона от миналия сезон и номер 8 в схемата Миша Зверев (Германия) с 5:7, 6:3, 6:4. Квалификантът Ноа Рубин от САЩ елиминира Маркос Багдатис (Кипър) в първия кръг на турнира по тенис на червени кортове в швейцарския град Женева с награден фонд 501 хиляди евро.Съперник на 22-годишния американец във втория кръг ще бъде поставения под номер 2 Фабио Фонини (Италия). 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 131

1