Санти Касорла се сбогува с феновете на Арсенал

33-годишният испанец напуска "артилеристите" след шест сезона в отбора.

"Тъжно ми е, че си тръгвам след толкова страхотни години. Винаги ще помня моментите с фланелката на Арсенал. Вие, феновете, винаги ме подкрепяхте и ще ми липсвате. Благодаря за всичко", написа Касорла в "Туитър".

You've seen @19SCazorla 's message to you - but what's your message to him? #GraciasSanti pic.twitter.com/Vu9PCBFayX

#GraciasSanti for the 180 appearances, the 29 goals, the 46 assists, the cup final free-kick, the masterclass at Man City, the Panenka, the crazy footwork, the laughs, the corners with either foot, the goals in the north London derby and for always making us smile @19SCazorla pic.twitter.com/uIyi2JMetH