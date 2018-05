Световен футбол Златан Ибрахимович "положи" съперник за настъпване (видео) 22 май 2018 | 02:37 0 0 0 0 0



After Video Review, Zlatan Ibrahimovic receives a red card for violent conduct. #MTLvLA https://t.co/qF8UcCZYuy — Major League Soccer (@MLS) May 21, 2018

Съперникът му получи жълт картон за настъпването, а Ибрахимович директно беше изгонен. Въпреки, че играха с човек по-малко, съотборниците му стигнаха до победата с гол на Камара в 75-ата минута. Шведската мегазвезда Златан Ибрахимович показа лютия си нрав и в САЩ. Нападателят на ЛА Галакси получи директен червен картон за удар в тила на съперник по време на двубоя от 12-ия кръг на МЛС срещу Монреал Импакт, спечелен от неговия тим с 1:0.Инцидентът стана в края на първото полувреме, когато отстъпвайки назад, халфът на канадския тим Майкъл Петрасо настъпи Златан. Шведът се ядоса и го удари с длан по тила, а Петрасо се строполи на терена. Златан усети накъде отиват нещата и също падна, но реферите не го пожалиха заради проявената агресия.Съперникът му получи жълт картон за настъпването, а Ибрахимович директно беше изгонен. Въпреки, че играха с човек по-малко, съотборниците му стигнаха до победата с гол на Камара в 75-ата минута.

