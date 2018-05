Германия Волфсбург подпечата оставането си в Първа Бундеслига 22 май 2018 | 00:10 - Обновена 0 0 0 0 2



"Вълците" сразиха третия от редовния сезон във втора Бундеслига Холщайн Кил с 1:0 като гост в реванша и с общ резултат 4:1 спечелиха баража. Волфсбург се превръща в специалист в оцеляването, след като за шеста поредна година успява да се спаси от изпадане именно в баражите.

Wolfsburg secure 2018/19 Bundesliga berth with 1-0 win in Kiel!

To the match report https://t.co/vMzf0RyqIf | #KSVWOB #vflwolfsburg pic.twitter.com/QMcYkr4xgQ — VfL Wolfsburg EN (@VfLWolfsburg_EN) May 21, 2018

Тимът на Волфсбург успя да неутрализира домакините и удържа двете нули на таблото до 75-ата минута, когато нанесе своя фатален удар за 1:0, като автор на попадението стана защитникът Отборът на Волфсбург запази мястото си в първа Бундеслига, след като спечели и втория мач от баражите за оставане/влизане в елита на Германия."Вълците" сразиха третия от редовния сезон във втора Бундеслига Холщайн Кил с 1:0 като гост в реванша и с общ резултат 4:1 спечелиха баража. Волфсбург се превръща в специалист в оцеляването, след като за шеста поредна година успява да се спаси от изпадане именно в баражите.Тимът на Волфсбург успя да неутрализира домакините и удържа двете нули на таблото до 75-ата минута, когато нанесе своя фатален удар за 1:0, като автор на попадението стана защитникът Робин Кнохе . Гол на Жошуа Гивалоги през първото полувреме пък беше отменен поради засада след консултация на рефера Даниел Зийберт със системата VAR.

