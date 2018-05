Шампионска Лига Ван Дайк: Не се страхуваме от Реал Мадрид 21 май 2018 | 18:56 - Обновена 0 0 0 0 0



“Трябва да ги уважаваме по определен начин, но няма да се страхуваме от тях. Искаме да спечелим мача и ще направим всичко възможно. Това ще е много голям двубой. Вечерите от Шампионската лига, в които съм взел участие, са много специални. Дори и гостуването на

Liverpool have surpassed Real Madrid as the best counter-attacking team in world football. Incredible. #LFC pic.twitter.com/kyLDzEbTmg — Maha (@DonOfBarcelona) May 18, 2018

“Да си гарантираме финала на ШЛ там, беше приятна лудост. Говорил съм с много големи клубни легенди и ми харесва да слушам техните истории от миналото. Страхотно е да си част от нещо специално в момента”, допълни Ван Дайк.



КАЛОЯН АНТОНОВ Защитникът на Ливърпул Вирджил ван Дайк заяви, че неговият тим не се плаши от европейския клубен шампион Реал Мадрид . Както е известно, двата отбора се изправят един срещу друг на финала на Шампионската лига тази събота в Киев. Именно испанският клуб е сочен за големия фаворит в този двубой. final кръг, събота 26 май Шампионска Лига Реал Мадрид 21:45 Ливърпул титуляри състав детайли статистика класиране залози Шампионска Лига М П Р З Г точки 1 Ливърпул 6 3 3 0 23:6 (17) 12 2 Севиля 6 2 3 1 12:12 (0) 9 3 Спартак (Москва) 6 1 3 2 9:13 (-4) 6 4 Марибор 6 0 3 3 3:16 (-13) 3 8 халф 10 вратар x В игра - мин. Голове Жълти картони Червени картони Пост Номер Възраст

