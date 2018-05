Снукър Цели 34-има са спечелили поне 100 000 през сезона в снукъра 21 май 2018 | 18:54 0 0 0 0 0 Цели 34-има майстори на щеката са спечелили поне 100 000 паунда от продължаващия да се увеличава общ награден фонд за изминалия сезон 2017/18, в сравнение със “само” 22-ма в предходната кампания, похвали се World Snooker. Общият награден фонд за 2017/18 бе 13.31 милиона, което е с 31% повече от 10.14 милиона паунда през 2016/17. Естествено, световният шампион Марк Уилямс е първи по този показател с 898 776 лири на сметката си, което е и личен рекорд за него. Единствено Марк Селби с 933 428 през 2016/17 е печелил по-голям дял от общия фонд за всички кампании в историята. How many players do you think earned over £100,000 in 2017/18?



There were 22 the previous season.



Prize Money Leap: https://t.co/UJMq5glA6Q pic.twitter.com/VxN3hUMhb4 — World Snooker (@WorldSnooker1) May 21, 2018 Рони О’Съливан, който спечели пет ранкинг титли, събра 888 000 паунда и за първи път повече от един играч премина границата от 800 000. Още двама пък станаха по-богати с поне половин милион - Джон Хигинс (612 372) и Марк Селби (565 085). Деветима играчи спечелиха поне 400 000 паунда в сравнение с петима по-миналия сезон. 13-има спечелиха над 300 000 в сравнение с осем през 2016/17, 34-има минаха границата от 100 000, а 61 - от 50 000, срещу съответно 22 и 46 по-миналата кампания. Деветима играчи спечелиха поне 400 000 паунда в сравнение с петима по-миналия сезон. 13-има спечелиха над 300 000 в сравнение с осем през 2016/17, 34-има минаха границата от 100 000, а 61 - от 50 000, срещу съответно 22 и 46 по-миналата кампания.

