Роси спечели подиум на "Льо Ман", но не вижда напредък в Yamaha

First top-3 finish since Qatar for the Yamaha rider, who moves up to fourth in the Championship#MotoGP | #FrenchGP https://t.co/sro91z9jfL pic.twitter.com/IaX5tkEDH8 — MotoGP™ (@MotoGP) May 20, 2018 Валентино Роси не смята, че спечеленият му подиум в Гран При на Франция вчера е дело на подобрения в мотоциклета на Yamaha. Според Доктора той се дължи повече на спецификациите на пистата и катастрофите на Андреа Довициозо (Ducati) и Йоан Зарко (Yamaha), които станаха пред него. Това е първият път, в който Доктора финишира в топ 3 от откриващия кръг за сезон 2018 в MotoGP в Катар. Валентино стартира девети, но до края на първата обиколка бе вече шести. Двете катастрофи, които станаха пред него, го хвърлиха в битката за подиум и той умело изпревари Хорхе Лоренсо в 13-ата обиколка и успя да задържи Джак Милър зад себе си. "На тази писта обикновено се справяме фантастично. Миналата година Yamaha доминира. Тогава катастрофирах, но ако не бях, конструкторът щеше да има три мотора на подиума. Искам да Ви кажа, че стигнах до подиума заради напредък в Yamaha, но истината е, че това стана заради обстоятелствата. Ние нямаме конкретен проблем. Просто конкурентите ни са една идея по-бързи. Надявам се, че ще усъвършенстваме мотора в хода на сезона", сподели Доктора.

