“Футболния Бог” дочака първия си трофей

¡El momento en el que Alex #Meier y David #Abraham levantaron la Copa!



No se pierdan el de @MarcoFabian_10 a la al final ¡Eso es amor!#FCBSGE #CopaDFB pic.twitter.com/2iOT5K5bCM — Eintracht Frankfurt (@eintracht_esp) May 19, 2018

Бъдещето на Майер е неясно, защото през сезон 2017/2018 той записа едва един мач за Айнтрахт, бивайки преследван от здравословни проблеми, а договорът му с клуба изтича в края на сезона. Трите минути, които той получи срещу бившия си отбор Хамбургер в 33-ия кръг на Бундеслигата се оказаха напълно достатъчни за първия му и единствен гол в кампания, който бе под №137 за него като футболист на Франкфурт.

Alex Meier "Fußballgott": Wer nicht hüpft, ist Ofenbacher! #sge #eintracht #frankfurt #dierückkehr #pokalfeier pic.twitter.com/WnFoZnrDBi — hessenschau.de (@hessenschauDE) May 20, 2018

До момента Майер бе стигал до второ място за Купата на Германия, отново с Айнтрахт, но през сезон 2005/2006, както и до второ място във Втора Бундеслига през сезон 2011/2012, когато Франкфурт спечели промоция за елита.



196-сантиметровият атакуващ футболист има два голмайсторски приза във визитката си - на Втора Бундеслига от сезон 2011/2012 със 17 гола и на немския елит с 19 гола през сезон 2014/2015.



