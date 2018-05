Тенис Надал: Не очаквах дъждът да ми помогне 21 май 2018 | 14:28 0 0 0 0 0 На Рафаел Надал не му отне много време, за да си върне водачеството в световната ранглиста. Матадора надигра Александър Зверев на финала на Internazionali BNL d’Italia и спечели трета титла за по-малко от месец. „Седмицата беше невероятна за мен. Важно е да държа този трофей, след като отпаднах на 1/4-финалите в Мадрид. Беше незабравимо и емоционално. Страхотно е да спечелиш осем пъти в Рим. Турнирът е труден и да имам шанса да го спечеля отново значи много“, каза испанецът. Титлата във Вечния град за Рафа значи, че той вече има 78 трофея на сметката си, изпреварвайки Джон Макенроу, с когото делеше четвъртото място в класацията на най-титулуваните играчи. Пред Матадора са само Джими Конърс (109), Роджър Федерер (97) и Иван Лендъл (94). „Не мислех, че прекъсването заради дъжда ще ми помогне – върна се Надал на финала със Зверев. – Така го усещах. Разбира се, ако анализираме сега, би могло да се каже, че дъждът ми е помогнал. Това, което ми помогна обаче е, че имах ясна идея как да се справя с тактическите проблеми, продиктувани от решенията, които взимах преди прекъсването.“ Couldn't be happier traveling back home now with this trophy in my hands... Took this picture at the locker room for you guys, Thanks for the support!!! pic.twitter.com/iNbbdOKGXe — Rafa Nadal (@RafaelNadal) May 20, 2018 „Разбира се, имах и малко късмет. Върнах пробива моментално. После играх правилно.“ Въпреки загубата Зверев оглави годишната класация: „Няма какво токова да кажа – заяви германецът. – Следващия път ще намеря начин да се справя по-добре след прекъсване заради дъжд. Изгубих моментното си превъзходство, а Рафа е човек, срещу когото ако не си в мача и не усещаш добре топката, нямаш шанс.“ „Тази седмица е най-удовлетворяващата, защото дори когато бях изморен, намирах начин срещу невероятни играчи. А това не се прави лесно. Невероятно е, че играх финал след два спечелени турнира. Не бях далеч от това да победя Рафа на Мастърс финал на клей.“ TennisKafe.com 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 570

