Всеки друг на негово място би се паникьосал и пребил (видео)

Корнфейл започна своята последна обиколка от вчерашното състезание в Moto3, когато точно пред него Енеа Бастианини падна с мотора си. 25-годишният пилот не изгуби самообладание дори за момент, мина през мотора на Бастианини преди да направи висок скок, но без да изпусне управлението на своя. Woah



Jakub Kornfeil pulled off a miraculous save to avoid crashing during MotoGP 3 at Le Mans: pic.twitter.com/41RIa2NXne — ESPN UK (@ESPNUK) May 21, 2018 Чешкият пилот от най-ниския клас на световния мотоциклетизъм Moto3 Якуб Корнфейл ще запомни Гран При на Франция завинаги. Той втрещи публиката по трибуните на легендарната френска писта "Льо Ман", която по принцип е виждала доста, както и коментаторите на MotoGP с изключително добро спасяване на почти 100-процентово падане.Корнфейл започна своята последна обиколка от вчерашното състезание в Moto3, когато точно пред него Енеа Бастианини падна с мотора си. 25-годишният пилот не изгуби самообладание дори за момент, мина през мотора на Бастианини преди да направи висок скок, но без да изпусне управлението на своя. "Никога няма да забравя това състезание", сподели развълнуван Корнфейл, който все пак финишира шести. "Последната обиколка беше доста болезнена за тялото ми. Още щом преминах карирания флаг, оставих мотора си на маршалите отстрани, защото нямах търпение да откопчая състезателния костюм". Now that’s how to do it!



Jakub Kornfeil jumps over Enea Bastiannini's crash at the Moto3 French Grand Prix. pic.twitter.com/dZ8o9zVBSu — Grant Rivers (@SnowAndBeach) May 21, 2018 Пилотът сподели снимка от инцидента в социалната мрежа Instagram, където самият световен шампион в MotoGP Марк Маркес коментира спасяването като "най-доброто някога".

