Григор Димитров тренира на “Филип Шатрие” (видео)

Най-добрият български тенисист Григор Димитров вече тренира на знаменития корт “Филип Шатрие”, където ще се провеждат най-големите битки от предстоящия “Ролан Гарос”.

Официалният акаунт на турнира в социалните мрежи публикува клип, на който българинът и друг изящен изпълнител на бекхенд с една ръка - Ришар Гаске - си разменят начални удари.

"Ролан Гарос" ще се проведе между 21 май (квалификации) и 10 юни, а Димитров е четвърти поставен в основната схема.

Who is winning the Chatrier serve showdown: @richardgasquet1 or @GrigorDimitrov? #RG18 pic.twitter.com/CYQqHJXJeW