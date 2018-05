Тенис 5 важни извода от “Мастърс”-а в Рим 21 май 2018 | 12:45 0 0 0 0 0 Носителят на 16 титли от “Големия шлем” и световен номер 1 Рафаел Надал триумфира за осми път в “Мастърс”-а в Рим след драматичен финален сблъсък с Александър Зверев. Официалният сайт на АТР извади пет ключови опорни точки от изминалата седмица в Рим. 1. Рафаел Надал се завърна на върха в световната ранглиста по тенис , като започва 174-а си седмица на първа позиция. Надал вече има и 32 “Мастърс” титли, като продължава да увеличава аванса си пред Новак Джокович (30). When you win your 8th in Rome, that’s the kind of smile that you pull off! @RafaelNadal #ibi18 #tennis #ATP #Nadal pic.twitter.com/m99bI2iRZZ — Internazionali Bnl (@InteBNLdItalia) May 20, 2018 2. Завръща ли се Новак? Сърбинът стигна 12-ия си четвъртфинал в Рим в 12-ото си участие, като проведе вълнуващ сблъсък с Рафаел Надал, макар да записа 25-о поражение в 51-ия мач помежду им. Djokovic and Nishikori will have to wait, because Sharapova and Ostapenko are into a third set on Court Centrale. But the 15th career meeting between the Serbian standout and Japanese star will begin soon enough.



Preview >>> https://t.co/yQWIxWWoyT pic.twitter.com/R7JmyLL1De — Live Tennis (@livetennis) May 18, 2018 3. Кей също си се завърна? Японецът стигна за втори път четвъртфинал на “Мастърс” след Монте Карло, където отстъпи на Надал в битката за трофея. Нишикори обаче не можа да преодолее Новак Джокович и бе подчинен в три сета, но направи добро впечатление с победата си над Григор Димитров. 4. Зверев вече има пет финала от “Мастърс” турнири и три титли, като бе много близо до това да поднесе изненадата в битката за трофея с Надал. 5. Гофен отново е непоколебим, след като миналата година бе номер 1 по спечелени мачове след обрат - 14. Сега белгиецът отново показва страхотния си биткаджийски характер, като има вече пет успешни обрата през 2018-а.

