Франция Тухел: Неймар е артист 21 май 2018 | 12:30 - Обновена 0 0 0 0 0 Бразилският нападател Неймар е "артист" и Пари Сен Жермен трябва да построи състава си около него, заяви новият старши треньор на френския шампион Томас Тухел. Голмайсторът премина във френската столица от Барселона за рекордните 222 милиона евро миналото лято. "Срещнах се с Неймар в неделя. Това беше важна среща. Той е артист и един от най-добрите играчи на света. Неймар ще бъде ключов играч в нашите двубои. Ако намерим начин да изградим състава около него, той ще може да показва таланта си на терена. Имаме ключов футболист, който може да печелим мачовете. Срещата премина много приятелски. Видях усмивка на лицето му и точно това искам да виждам", заяви Тухел. Неймар беше извън игра от 25 февруари, когато получи контузия в десния крак. Нападателят обаче ще е готов за Световното първенство в Русия.

"He's an artist"



"He's an artist"



PSG manager Thomas Tuchel heaps praise upon his new weapon Neymar pic.twitter.com/JafEDfr10w — Goal UK (@GoalUK) May 20, 2018

