Моторни спортове Довициозо: Неприемлива грешка ще ми коства титлата в MotoGP 21 май 2018 | 12:27 - Обновена 0 0 0 0 0 A rare, rare, rare mistake from @AndreaDovizioso!!!



He crashes out of the lead of the #FrenchGP pic.twitter.com/awYTFk70E4 — MotoGP™ (@MotoGP) May 20, 2018 Андреа Довициозо определи грешки като вчерашната си на легендарното френско трасе "Льо Ман" като неприемливи. Пилотът на Ducati в MotoGP тъкмо поведе в състезанието за Гран При на Франция и секунди по-късно вече бе на земята. В предишния кръг в Испания Дови отново катастрофира, удряйки се в съотборника си Хорхе Лоренсо и Дани Педроса. Два поредни кръга без нито една точка и италианецът вече заема деветата позиция в генералното класиране на 49 точки изоставане от лидера с Honda Марк Маркес. "Направих малка грешка. Това е неприемливо за мен, защото ако искаме да се борим за шампионата срещу Маркес, няма да стане по този начин", призна Дови пред BT Sport. "Случи се нещо, което е доста трудно да го приема, защото в моята кариера почни няма такива грешки. Трябва ми известно време, за да преглътна случилото се. Имахме шанс за победа, моторът се справяше толкова добре през целия уикенд. Ето защо съм толкова разочарован сега. Когато победата е толкова близо, не можеш да допускаш грешки". Dovi is devastated #FrenchGP pic.twitter.com/Xmd3TujXUK — MotoGP™ (@MotoGP) May 20, 2018 Лидерът Маркес, който вчера триумфира с трета поредна победа, заяви, че катастрофата на Дови е оказала влияние върху неговото каране на "Льо Ман": "Честно казано преди Дови да катастрофира подходът ми в състезанието беше различен. После се успокоих малко и избягвах рискове. Победата означава много, защото по принцип на тази писта не сме имали особени успехи, т.е. в момента сме конкурентни на всяка писта".

