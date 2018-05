Тенис Рафаел Надал VI 21 май 2018 | 11:56 0 0 0 0 0 Носителят на 16 титли от “Големия шлем” Рафаел Надал се завърна на върха на световната ранглиста по тенис за шести път в кариерата си, след като триумфира с осма купа от “Мастърс”-а в Рим. Краля на клея изпревари Роджър Федерер със 100 точки (8770 - 8670) и започва 174-а седмица начело на класацията на АТР. Рафа за малко отстъпи водачеството на Федерер, след като отпадна от Доминик Тийм на четвъртфиналите в Мадрид, но сега отново е на върха, като е първият от Андре Агаси през 2003-а насам с шест стинта на първото място. В “Откритата ера” той е седмият играч с шест престоя като номер 1 след Бьорн Борг, Джими Конърс, Джон Макенроу, Иван Лендъл, Пийт Сампрас и Агаси. Couldn't be happier traveling back home now with this trophy in my hands... Took this picture at the locker room for you guys, Thanks for the support!!! pic.twitter.com/iNbbdOKGXe — Rafa Nadal (@RafaelNadal) May 20, 2018 На предстоящия “Ролан Гарос” Надал има да защитава титла, което означава, че минимум три седмици ще остане на първата позиция. Дори и да вземе безпрецедентна 11-а титла в Париж, Федерер пак може да го изпревари седмица по-късно, ако триумфира в първия турнир на трева в Щутгарт от най-ниската категория АТР250. После обаче за швейцареца идват сложните задачи, защото в Хале (АТР500) и “Уимбълдън” има да защитава 2500 точки, а Надал - 180 в същия период. После обаче за швейцареца идват сложните задачи, защото в Хале (АТР500) и “Уимбълдън” има да защитава 2500 точки, а Надал - 180 в същия период.

