Бойни спортове Вижте срещу кой неизвестен боксьор ще се бие Тайсън Фюри на 8 юни 21 май 2018 | 10:59 - Обновена 0 0 0 0 0 Тайсън Фюри (25-0, 18 KO) ще направи своето официално завръщане на ринга на 9 юни.



Фюри не се е боксирал, откакто детронира вече бившия крал тежка категория Владимир Кличко през ноември 2015 година, спечелвайки титлите на IBF, WBA, IBO и WBO. Впоследствие обаче британецът бе уличен в употреба на допинг и бе принудително свален като шампион на IBF, а след това самият той доброволно се отказа от коланите на WBA, IBO и WBO.

A post shared by Tyson Fury (@gypsyking101) on May 9, 2018 at 4:56am PDT

През този период той изпадна в дълбока депресия, посегна за момент към наркотиците и качи теглото си до смущаващите 170 килограма.

A post shared by Tyson Fury (@gypsyking101) on May 20, 2018 at 10:53am PDT

Фюри обаче вече е напълно готов да се завърне на ринга, а негов първи опонент ще бъде албанският боксьор Сефер Сефери. Той е рекордьор с 23 победи и само една загуба, която дойде срещу Мануел Чар през 2016 година. Двубоят е на 9 юни в "Манчестър Арена". Бившият шампион на WBA, IBF, IBO и WBA в тежка категорияще направи своето официално завръщане на ринга на 9 юни.Фюри не се е боксирал, откакто детронира вече бившия крал тежка категория Владимир Кличко през ноември 2015 година, спечелвайки титлите на IBF, WBA, IBO и WBO. Впоследствие обаче британецът бе уличен в употреба на допинг и бе принудително свален като шампион на IBF, а след това самият той доброволно се отказа от коланите на WBA, IBO и WBO.През този период той изпадна в дълбока депресия, посегна за момент към наркотиците и качи теглото си до смущаващите 170 килограма.Фюри обаче вече е напълно готов да се завърне на ринга, а негов първи опонент ще бъде албанският боксьор. Той е рекордьор с 23 победи и само една загуба, която дойде срещу Мануел Чар през 2016 година. Двубоят е на 9 юни в "Манчестър Арена".

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1308

1