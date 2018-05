Зимни спортове Лас Вегас е първият финалист в НХЛ 21 май 2018 | 10:11 - Обновена 0 0 0 0 0 Лас Вегас се класира на финал в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), след като се наложи с 2:1 Уинипег и затвори последната серия от Западната конференция с 4-1 победи. В битката за купа "Стенли" Голдън Найтс ще срещнат Тампа Бей или Вашингтон. VGK fans with @chancenhl after the big win putting the Vegas Golden Knights in the Stanley Cup Finals!#VGK #LasVegas #VegasGoldenKnights #NHL #StanleyCup #Hockey @GoldenKnights pic.twitter.com/2Zm28yfapv — Gai (@GaiChicken) May 21, 2018 Райън Рийвс вкара победния гол за Лас Вегас, а Марк-Андре Флюри спаси 31 удара на вратата на отбора си. Алекс Тух също се разписа за шампионите в Западната конференция, които загубиха първия мач в Уинипег, преди да спечелят оставащите четири срещи и да се превърнат в първия експанжън отбор от 1968-а година насам, класирал се на финал. Тогава това направи Сейнт Луис, след като първите шест новосъздадени клуба бяха поставени самички в конференция, за да играе един от тях на финал. За Уинипег точен беше Джош Мориси, който вкара за 1:1 в края на първата третина. За Уинипег точен беше Джош Мориси, който вкара за 1:1 в края на първата третина. 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 468

