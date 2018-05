Световен футбол Сантос Лагуна спечели за шести път титлата в Мексико 21 май 2018 | 09:35 0 0 0 0 0 Сантос Лагуна спечели за шести път в историята си титлата в мексиканското първенство по футбол, след като завърши наравно 1:1 срещу Толука и спечели с 3:2 в общия резултат на финала в Клаусура. Аржентинецът Жулио Сезар изведе Сантос Лагуна напред в резултата в деветата минута, а неговият сънародник Габриел Хауш изравни в 82-та. В последствие Толука натисна здраво своите съперници и дори игра почти десет минути с човек повече заради червен картон на Оскар Веласкес, но домакините така и не стигнаха до втори гол. Титлата е една от двете всяка година в Мексико, където сезонът е разделен на две - Апертура и Клаусура. ¡Los Guerreros son campeones! #SantosLaguna draw 1-1 away to #Toluca in #GranFinal Leg 2, and win 3-2 on aggregate to claim #Clausura2018 trophy! Well-deserved 6th #LigaMX title, after a very impressive #Liguilla run. ¡Felicidades! #TOLvsSAN #SANTOSCAMPEÓN #6SePuede pic.twitter.com/ST1YgfXfpq — Jason Foster (@JogaBonito_USA) May 21, 2018 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 45

