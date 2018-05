Баскетбол Дончич е MVP на Файнъл 4 20 май 2018 | 23:30 - Обновена 0 0 0 0 0

♥#F4GLORY pic.twitter.com/PwrngP5e4N — EuroLeague (@EuroLeague) May 20, 2018

В двата мача на “белите” във Финалната четворка, Дончич записа средно по 15.5 точки, 5.0 борби, 3.0 асистенции, 1.0 отнети топки и 0.5 чадъра и коефициент на полезно действие 17.5. Така младокът спечели втори подобен приз в рамките на два дни, след като вчера бе награден и за MVP на редовния сезон.

Another one!



The Final Four MVP award goes to @luka7doncic #F4GLORY pic.twitter.com/szORKKRWOp — EuroLeague (@EuroLeague) May 20, 2018

Срещу Фенербахче той вкара 15 точки, овладя 3 борби и даде 4 асистенции. Словенският гард на Реал (Мадрид) Лука Дончич бе избран за “Най-полезен играч” на Файнъл 4 в Евролигата. 19-годишният баскетболист имаше сериозен принос за десетата титла на Реал в турнира, която стана факт след победа с 85:80 над Фенербахче във финалния двубой в Белград.В двата мача на “белите” във Финалната четворка, Дончич записа средно по 15.5 точки, 5.0 борби, 3.0 асистенции, 1.0 отнети топки и 0.5 чадъра и коефициент на полезно действие 17.5. Така младокът спечели втори подобен приз в рамките на два дни, след като вчера бе награден и за MVP на редовния сезон.Срещу Фенербахче той вкара 15 точки, овладя 3 борби и даде 4 асистенции.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 446

1