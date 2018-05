Вилиан с любопитна нападка срещу Конте

Халфът на Челси Вилиан реши да нападне мениджъра си Антонио Конте по интересен начин след спечелването на Купата на ФА. Бразилецът качи снимка в Инстаграм как отборът празнува завоювания трофей, като италианският специалист е покрит от горе до долу с емотикони.

Причината е, че Вилиан е твърда резерва в селекцията на Конте, за когото снощната победа над Манчестър Юнайтед най-вероятно беше последната му среща начело на Челси.

КАЛОЯН АНТОНОВ

Interesting choice of placement of those trophy emojis from Willian...



A thinly veiled dig at Antonio Conte perhaps?#FACupFinal #CFC pic.twitter.com/EN9DLgYuQi