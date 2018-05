Баскетбол Жалгирис се утеши с третото място в Евролигата 20 май 2018 | 20:08 0 0 0 0 0



ЦСКА взе лек превес в началото на срещата в “ЩАРК Арена” и поведе с 5 точки, след което последваха няколко смени на водачеството, а в крайна сметка Жалгирис имаше преднина от 22:19 след 10 минути.

It's a growing lead for #Zalgiris after 2nd qt in the 3rd place game - 41:35!#ManoKomanda #MyTeam @EuroLeague #FinalFour #F4Glory pic.twitter.com/pwbZmpj5I4 — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) May 20, 2018

За 5 минути игра във втората част резултатът бе изравняван 3 пъти, но след това литовците отново се откъснаха напред, този път с 5 точки и задържаха приличната разлика до почивката, дошла при 41:35. Повратната точка в двубоя бе третата четвърт, в която Жалгирис тотално съкруши надеждата на ЦСКА.

The fast break....



THE BLOCK from Semen Antonov#7DAYSMagicMoment #F4GLORY pic.twitter.com/prV8jjhqb9 — EuroLeague (@EuroLeague) May 20, 2018

В този период баскетболистите от Каунас вкараха 28 точки, а в същото време допуснаха едва 13 в собствения си кош и влязоха в последната част с 21 точки повече от руснаците - 69:48. “Червените” обаче не се предадоха и се бориха до последно, а изключителна серия от 11 безответни точки върна надеждата им, доближавайки ги на 7 от съперника - 77:70, но това не бе всичко.



Михаил Кулагин съкрати разликата до едва 3 точки за 79:76, реализирайки в поредни нападения минута преди края, но след това вкара един от два наказателни удара за 79:77. Последваха сбъркани нападения и от двете страни, както и пропуск на Кулагин от игра, а ЦСКА имаше шанс да спечели, след като Брандън Дейвис от Жалгирис пропусна два наказателни удара 2 секунди преди сирената при 2 точки разлика, но стрелбата Семьон Антонов бе неуспешна и срещата завърши при резултат 79:77.

The no-look dime from @KPangos



The BIG finish from @Aaron_White30 #7DAYSMagicMoment #F4GLORY pic.twitter.com/CdniS43E5L — EuroLeague (@EuroLeague) May 20, 2018

Паулиус Янкунас и Василие Мицич вкараха по 15 точки за Жалгирис, а за ЦСКА най-резултатни бяха Кулагин и Отело Хънтър с по 14.



