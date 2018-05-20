ЦСКА-София Cska-Sofia

Левски 2:3 ЦСКА-София

последен:
15.05.2018

ЦСКА-София - Берое

следващ:
20.05.2018

създаване: 1948г.
стадион: "Българска армия"
президент: Гриша Ганчев
треньор: Христо Янев
web: ЦСКА-София / bgclubs.eu

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В битката за Европа: 11-те на ЦСКА-София и Берое

20 май 2018 | 19:00 - Обновена
В битката за Европа: 11-те на ЦСКА-София и Берое
Станаха ясни стартовите състави на ЦСКА-София и Берое, които излизат в мач от 36-ия кръг на Първа лига. Двубоят е без значение за домакините, но не и за гостите. Ако заралии спечелят срещата, а Левски загуби от Верея в Стара Загора, то Берое ще играе бараж за Лига Европа срещу Черно море.

ЦСКА-СОФИЯ: 30. Черниаускас, 4. Чорбаджийски, 5. Бодуров, 10. Алберг, 15. Малинов, 16. Лое, 17. Енрике, 18. Георгиев, 19. Десподов, 25. Барт, 26. Антов

БЕРОЕ: 12. Перниш, 3. Желев, 7. Райнов, 8. Охене, 9. Камбуров, 10. Цонев, 13. Ахмед, 15. Динков, 16. Адамович, 18. Бригидо, 20. Леони
Първа лига
10 кръг, неделя 20 май
ЦСКА-София
0:0предстои
Берое
Bet365
2.4 3.6 2.54
1 x 2
Стадион: "Българска армия"
Съдия: Петър Костадинов
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Христо Янев
Александър Томаш
4-2-3-1
4-2-3-1
Титуляри
Витаутас Черниаускас Витаутас Черниаускас30 Душан Перниш12 Душан Перниш
Николай Бодуров Николай Бодуров5 Матеус Леони20 Матеус Леони
Божидар Чорбаджийски Божидар Чорбаджийски4 Емин Ахмед13 Емин Ахмед
Александър Барт Александър Барт25 Георги Динков15 Георги Динков
Александър Георгиев Александър Георгиев18 Милен Желев3 Милен Желев
Валентин Антов Валентин Антов26 Мартин Райнов7 Мартин Райнов
Раул Лое Раул Лое16 Карлос Охене8 Карлос Охене
Кирил Десподов Кирил Десподов19 Рубен Бригидо19 Рубен Бригидо
Кристиян Малинов Кристиян Малинов15 Борислав Цонев10 Борислав Цонев
Енрике Рафаел Енрике Рафаел17 Марко Адамович16 Марко Адамович
Роланд Алберг Роланд Алберг10 Мартин Камбуров9 Мартин Камбуров
Първа лига М П Р З Г точки
1 Лудогорец Лудогорец
36
27
7
2
91:22 (69)
88
2 ЦСКА-София ЦСКА-София
36
23
10
3
79:26 (53)
79
3 Левски Левски
35
17
10
8
53:27 (26)
61
4 Берое Берое
36
16
12
8
45:42 (3)
60
5 Ботев (Пловдив) Ботев (Пловдив)
36
15
11
10
62:49 (13)
56
6 Верея (Стара Загора) Верея (Стара Загора)
35
10
6
19
27:59 (-32)
36
  • Шампионска лига
  • Лига Европа
Компания 1 x 2
2.4 3.6 2.54
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст

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Добави коментар ›› Коментари (12)

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1948
(Гост) 12
отговор
20 май 2018 | 19:54

ТРИМА ГЛАДНИЦИ И ЕДИН ФАЙТОН ХОРА ТОВА ВИЖДАМ НА МАЧА.НЯМА ГИ АВТОБУСИТЕ ОТ ЛОВЕЧ И НЯМА ХОРА.НЕЩАСТНИ ПРИПОЦИ. Рейтинг: 0 0

1948
(Гост) 11
отговор
20 май 2018 | 19:52

ВИДЯХТЕ ЛИ СЕ,ПРИПОЦИ?КАТО ГИ НЯМА АВТОБУСИТЕ ОТ ЛОВЕЧ И ЕДИН ФАЙТОН НЯМАТЕ.САМО ГЛАДНИЦИТЕ ТАМ ЧИЧО ПЕНЧО,ДРУГИЯ ГЛАДНИК ВЕЛИНОВ И ЕДИН НЕИЗВЕСТЕН.НАРЕДЕНИ НА ЯСЛАТА. НЕЩАСТНИЦИ ОРАНЖЕВИ Рейтинг: 0 0

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Кой трепери?
(Гост) 9
отговор
20 май 2018 | 19:45

Кой там "дебил" прави "заря" и защо? Рейтинг: 1 1

Този коментар е цензуриран. Ако искате да го прочетете натиснете тук
!!!
(Гост) 7
отговор
20 май 2018 | 19:40

КӮРРРРРР ЗА ЦСКА Рейтинг: 0 3

Този коментар е цензуриран. Ако искате да го прочетете натиснете тук
Малтийски к ур
(Гост)
20 май 2018 | 19:43

Трепери рогач,троен за тебе от малтийския готвач! Рейтинг: 1 0

ja az
(Гост) 6
отговор
20 май 2018 | 19:28

Давидим колко гола ще ядат те оранжеви прасета Рейтинг: 2 3

barcela
(Гост)
20 май 2018 | 19:30

Тъпанар! Молете се да бием Берое, та да имате шанс за Лига Европа! Рейтинг: 7 2

ГГ
(Гост) 5
отговор
20 май 2018 | 19:26

Вече се погрижих сините да гледат ЛЕ по телевизора. ; Рейтинг: 4 2

jj
(Гост) 4
отговор
20 май 2018 | 19:20

Ако някой между Малинов и Десподов получи картон, Ицо Янев заслужава да бъде пратен скаут в Северна Корея за 2 години. Взе да си мисли, че някой ще го остави като бие Берое, та в мач без значение пуска висящи с картони. Бахти смешника. Рейтинг: 3 5

алкохолик самоконтролиращ
(Гост) 3
отговор
20 май 2018 | 19:14

Всеки си има характер.Победих пянството пия и то нищо не ми казва.Пия си колкото ислам арияна,каменица,леденика,шуменско,пиринско и карлсберг и бекс Рейтинг: 3 2

Евстати
(Гост) 2
отговор
20 май 2018 | 19:14

Колко гола ще минат през Чорбаджийски днес? Рейтинг: 3 6

К ур за литекс тире
(Гост) 1
отговор
20 май 2018 | 19:14

Аналите ще ходят на мача бити.Браво Лаута армия. Рейтинг: 3 7

кюстендилец
(Гост)
20 май 2018 | 19:20

Ей ВЕЛБЪЖД, НИЕ ДА НЕ СМЕ СКЛЕРОТИЦИ Рейтинг: 2 1 


							
						


							
					

					
					
						


						




          

            

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                  Стадион "Дружба" в Добрич "осиротява", един от местните любимци слага край на кариерата си

                 
                
              

            

            
            
          


                        
						






Пазете Стамен Белчев!
30 април 2018

Настъпи време за оправдания. Няма нищо по-лесно от това ЦСКА-София да намери изкупителна жертва в лицето на Стамен Белчев за шумния провал на “червените”. Сега всички се нахвърлят върху треньора. Колко ...









							
							
						

						
						






Големият Ицо: За мен е щастие, че съм част от ...
05 май 2018

Легендата на родния футбол Христо Стоичков гостува в предаването на БНТ "Извън играта". Камата говори за юбилея на ЦСКА и заяви, че е щастлив, че е част от историята на клуба. Ицо разказа какво за него е "червеният" ...









							
							
							
						



















		
	























			
			
			

			


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