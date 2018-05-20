В битката за Европа: 11-те на ЦСКА-София и Берое

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Волейболист мина под венчилото (снимки)
На пищна церемония в Пловдив, волейболистът на Хебър (Пазарджик) Асен Дапев скъса с ергенлъка. Либерото се врече във вечна вярност на дългогодишната си приятелка - Евгения Велчева. Стилната сватба не мина и без ...Виж още
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ЦСКА
Станаха ясни стартовите състави на ЦСКА-София и Берое, които излизат в мач от 36-ия кръг на Първа лига. Двубоят е без значение за домакините, но не и за гостите. Ако заралии спечелят срещата, а Левски загуби от Верея в Стара Загора, то Берое ще играе бараж за Лига Европа срещу Черно море.
ЦСКА-СОФИЯ: 30. Черниаускас, 4. Чорбаджийски, 5. Бодуров, 10. Алберг, 15. Малинов, 16. Лое, 17. Енрике, 18. Георгиев, 19. Десподов, 25. Барт, 26. Антов
БЕРОЕ: 12. Перниш, 3. Желев, 7. Райнов, 8. Охене, 9. Камбуров, 10. Цонев, 13. Ахмед, 15. Динков, 16. Адамович, 18. Бригидо, 20. Леони
Първа лига
10 кръг, неделя 20 май
Стадион: "Българска армия"
Съдия: Петър Костадинов
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4-2-3-1
4-2-3-1
8 халф
10 вратар
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(Гост) 12
отговор
ТРИМА ГЛАДНИЦИ И ЕДИН ФАЙТОН ХОРА ТОВА ВИЖДАМ НА МАЧА.НЯМА ГИ АВТОБУСИТЕ ОТ ЛОВЕЧ И НЯМА ХОРА.НЕЩАСТНИ ПРИПОЦИ. Рейтинг: 0 0
(Гост) 11
отговор
ВИДЯХТЕ ЛИ СЕ,ПРИПОЦИ?КАТО ГИ НЯМА АВТОБУСИТЕ ОТ ЛОВЕЧ И ЕДИН ФАЙТОН НЯМАТЕ.САМО ГЛАДНИЦИТЕ ТАМ ЧИЧО ПЕНЧО,ДРУГИЯ ГЛАДНИК ВЕЛИНОВ И ЕДИН НЕИЗВЕСТЕН.НАРЕДЕНИ НА ЯСЛАТА. НЕЩАСТНИЦИ ОРАНЖЕВИ Рейтинг: 0 0
(Гост) 9
отговор
Кой там "дебил" прави "заря" и защо? Рейтинг: 1 1
(Гост) 7
отговор
КӮРРРРРР ЗА ЦСКА Рейтинг: 0 3
(Гост)
Трепери рогач,троен за тебе от малтийския готвач! Рейтинг: 1 0
(Гост) 6
отговор
Давидим колко гола ще ядат те оранжеви прасета Рейтинг: 2 3
(Гост)
Тъпанар! Молете се да бием Берое, та да имате шанс за Лига Европа! Рейтинг: 7 2
(Гост) 5
отговор
Вече се погрижих сините да гледат ЛЕ по телевизора. ; Рейтинг: 4 2
(Гост) 4
отговор
Ако някой между Малинов и Десподов получи картон, Ицо Янев заслужава да бъде пратен скаут в Северна Корея за 2 години. Взе да си мисли, че някой ще го остави като бие Берое, та в мач без значение пуска висящи с картони. Бахти смешника. Рейтинг: 3 5
(Гост) 3
отговор
Всеки си има характер.Победих пянството пия и то нищо не ми казва.Пия си колкото ислам арияна,каменица,леденика,шуменско,пиринско и карлсберг и бекс Рейтинг: 3 2
(Гост) 2
отговор
Колко гола ще минат през Чорбаджийски днес? Рейтинг: 3 6
(Гост) 1
отговор
Аналите ще ходят на мача бити.Браво Лаута армия. Рейтинг: 3 7
(Гост)
Ей ВЕЛБЪЖД, НИЕ ДА НЕ СМЕ СКЛЕРОТИЦИ Рейтинг: 2 1