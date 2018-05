Англия Моуриньо извади 40 млн. евро за гласен за Ливърпул 20 май 2018 | 18:43 - Обновена 0 0 0 1 5



Вчера наставникът на Бешикташ Шенол Гюнеш намекна, че Талиска е сигурен за Ливърпул, като думите му бяха следните: “Талиска отива в Премиър лийг, където ще подпише с клуб, който е по-голям от Уулвърхамптън и е голям съперник на

Anderson Talisca was directly involved in 51 goals (37 goals, 14 assists) in just 80 matches for #Beikta in two seasons.



He'll be remembered as one of the finest players ever to wear Besiktas shirt. Thank you for the memories Anderson! pic.twitter.com/qtTBiRbZvm — Ahmad (@17vitc) May 19, 2018

Днешната информация на O Jogo обаче показва, че



Иначе в края на април в Италия се появи новина, че Талиска се е разбрал с Манчестър Юнайтед е предложил 40 млн. евро на Бенфика за талантливия атакуващ полузащитник Талиска, твърди O Jogo. 24-годишният футболист е свързван усилено и с Ливърпул , което предвещава трансферна битка.Бразилецът изкара два сезона под наем в Бешикташ , където се представи повече от отлично - 36 гола и 13 асистенции.Вчера наставникът на Бешикташ Шенол Гюнеш намекна, че Талиска е сигурен за Ливърпул, като думите му бяха следните: “Талиска отива в Премиър лийг, където ще подпише с клуб, който е по-голям от Уулвърхамптън и е голям съперник на Евертън ”.Днешната информация на O Jogo обаче показва, че Жозе Моуриньо вярва, че може и да отмъкне техничаря за себе си.Иначе в края на април в Италия се появи новина, че Талиска се е разбрал с Рома , но изглежда, че това не отговаря на истината.

