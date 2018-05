Моторни спортове Нювил измести Ожие от върха във WRC с победа в Португалия 20 май 2018 | 17:17 - Обновена 0 0 0 0 0 Пилотът на Hyundai Тиери Нювил спечели шестия кръг от календара на Световния рали шампионат за сезон 2018 и оглави генералното класиране. Успехът му е втори от началото на 2018-а във WRC. Нювил спечели и четири бонус точки от последния супер специален етап и поведе в класирането с 19 точки спрямо световния шампион Себастиен Ожие, който катастрофира още в петък и не отбеляза нито една точка в Португалия. No words needed #DareWinCelebrate #WRC #HMSGOfficial pic.twitter.com/6gbCncFWe7 — Thierry Neuville (@thierryneuville) May 20, 2018 Белгиецът започна деня с преднина от 39.8 секунди спрямо съотборника на Ожие - Елфин Еванс с Ford - и в крайна сметка финишира с 40-секунден аванс. Зад тях двамата финишира Теему Сунинен с втори Ford, който изпревари пилота на Hyundai Дани Сордо. Въпреки че не успя да отрадне второто място на Еванс, Сунинен се радва на първия подиум в кариерата си във WRC. Сордо не успя да спаси четвъртото си място и единственият останал пилот на Toyota Есапека Лапи завърши четвърти, на шест секудни пред Сордо. Двамата пилоти на Citroen Мадс Остберг и Крейг Брийн останаха на шесто и седмо място, с изоставане от три и пет минути. Power Stage top five -

1. Esapekka Lappi (5 points)

2. Thierry Neuville (4 points)

3. Dani Sordo (3 points)

4. Teemu Suninen (2 points)

5. Elfyn Evans (1 point) #WRC — WRC (@OfficialWRC) May 20, 2018 Fafe record breakers - All four manufacturers smashed the previous record stage time today, which had stood at 6m 38.3sec. Lappi beat that by 5.1 seconds! #WRC — WRC (@OfficialWRC) May 20, 2018 Тежки катастрофи през уикенда претърпяха Хейдън Падън с Hyundai и Крис Мийк със Citroen, но и двамата са без сериозни травми.

