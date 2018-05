Германия От Айнтрахт си признаха за дузпата 20 май 2018 | 16:58 0 0 0 0 2

Bayern Munich denied a penalty on this play in stoppage time of the German Cup final … https://t.co/1PGksiP7pv pic.twitter.com/JFwzwFWD1k — FC Yahoo (@FCYahoo) May 19, 2018

Междувременно членът на Изпълкома на Германския футболен съюз Херман Винклер призова занапред и екраните по стадионите да показват спорните ситуации, които биват разглеждани чрез системата ВАР. В момента само съдиите преглеждат запис, а през цялото време запалянковците по трибуните стоят в невидение и нямат шанс да видят положенията и съответно да преценят за себе си. От Айнтрахт (Франкфурт) не отричат, че е имало нарушение за дузпа срещу тях в последните минути на изминалия финал за Купата на Германия срещу Байерн (Мюнхен). В добавеното време, когато баварците все още губеха само с 1:2, Кевин-Принс Боатенг като че ли фаулира Хавиер Мартинес в наказателното си поле. Реферът Феликс Цвайер обаче не маркира това нарушение, независимо че изгледа запис на ситуацията.“Ритнах го и даже очаквах арбитърът да посочи бялата точка. Извадихме късмет”, призна си самият Боатенг. За фаула потвърди и треньорът на Айнтрахт Нико Ковач, а вратарят Лукас Храдецки обеща да почерпи съдията с бира.Секунди по-късно футболистите на Байерн допуснаха трето попадение за крайното 1:3.Междувременно членът на Изпълкома на Германския футболен съюз Херман Винклер призова занапред и екраните по стадионите да показват спорните ситуации, които биват разглеждани чрез системата ВАР. В момента само съдиите преглеждат запис, а през цялото време запалянковците по трибуните стоят в невидение и нямат шанс да видят положенията и съответно да преценят за себе си.

