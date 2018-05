Следете на живо: Надал - Зверев

The ruler of Rome... Will it be Nadal VIII or Zverev II? #ibi18 pic.twitter.com/rnpFB0IfFL

Пътят на Надал до финала:

1/2-финали - Новак Джокович 7:6(4), 6:3

Пътят на Зверев до финала:

Sascha Zverev's run to his second straight Rome final...



1R: bye

2R: d. Berrettini 7-5 6-2

3R: d. Edmund 7-5 7-6(11)

QF: d. Goffin 6-4 3-6 6-3

SF: d. Cilic 7-6(13) 7-5



Will he do the Madrid-Rome double? pic.twitter.com/7Ev9Sl6dDB