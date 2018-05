Тенис За първи път от 12 години без Джокович в топ 20 20 май 2018 | 15:56 0 0 0 0 2 Носителят на 12 титли от “Големия шлем” Новак Джокович за първи път от 12 години изпадна от световната ранглиста по тенис . Сърбинът ще заеме 22-ро място от следващата седмица и съответно ще бъде поставен под номер 21 на предстоящия “Ролан Гарос”, стига никой пред него да не се откаже в последния момент (най-съмнителният е Хуан Мартин дел Потро). how to decorate the background? #IBI18 #Djokovic (dao_sport) pic.twitter.com/TZKTK57jRK — mrs_mockery (@Inna_Dro) May 18, 2018 Въпреки че впечатли с представянето си на “Мастърс”-а в Рим и отпадна достойно на полуфиналите след поражение от Рафаел Надал, Джокович не можа да защити точките си от миналата година, когато неуспешно спори за титлата с Александър Зверев. Сърбинът започна турнира на 18-а позиция и ще изпадне с четири, след като губи общо 240 точки от тазгодишното издание на “Мастърс”-а във Вечния град. За него това бе първи полуфинал в световния тур от Ийстборн 2017 (АТР250), а иначе за първи път от 2006 година няма да фигурира в топ 20 на световната ранглиста. За него това бе първи полуфинал в световния тур от Ийстборн 2017 (АТР250), а иначе за първи път от 2006 година няма да фигурира в топ 20 на световната ранглиста.

