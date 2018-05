Милан готов да активира откупната клауза на Кайехон

#Calciomercato #Milan: non si molla #Callejon del #Napoli: José #Callejon continua ad essere uno degli obiettivi del #Milan. I rossoneri, dopo aver messo a segno il colpo Reina, guardano sempre in casa #Napoli e vorrebbero prelevare lo spagnolo in vista… https://t.co/oOPvRMXf9x pic.twitter.com/Q5KhzpBuXE