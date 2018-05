Тенис Свитолина отново е кралицата на Рим 20 май 2018 | 15:16 - Обновена 0 0 0 0 2



Svitolina overwhelms Halep to win Italian Open https://t.co/Ng1vL8CwOl pic.twitter.com/UWUri7zVr8 — Tennis News (@TennisNewsPaper) May 20, 2018

Свитолина започна много стабилно, а съперничката й не можеше да намери ритъма си. Това се катастрофално за румънката, като първият сет приключи за 19 минути. Три пробива и шест поредни гейма означаваше сет на нула. Халеп направи 11 непредизвикани грешки и спечели общо осем точки.



It's a bagel for @ElinaSvitolina!



The @InteBNLdItalia defending champion takes the first set 6-0! pic.twitter.com/33dMH39d9w — WTA (@WTA) May 20, 2018

В началото на втората част румънката оказа по-сериозна съпротива. Свитолина обаче имаше отговор почти на всичко и след ранен пробив поведе с 3:1. Геймовете бяха по-оспорвани, но украинката продължи да намери по-точните решения и да доминира. Симона поиска намесата на физиотерапевт поради проблеми с гърба при 3:2. Елина поддържаше аванса си, като не оставяше шансове на съперниката си на свой сервис. В целия мач Халеп не стигна до нито една възможност за пробив. Елина Свитолина триумфира на силния турнир в Рим за втора поредна година. В повторение на финала от миналия сезон украинката победи световната номер 1 Симона Халеп с 6:0, 6:4. За Свитолина това е трета титла през 2018 г.Свитолина започна много стабилно, а съперничката й не можеше да намери ритъма си. Това се катастрофално за румънката, като първият сет приключи за 19 минути. Три пробива и шест поредни гейма означаваше сет на нула. Халеп направи 11 непредизвикани грешки и спечели общо осем точки.В началото на втората част румънката оказа по-сериозна съпротива. Свитолина обаче имаше отговор почти на всичко и след ранен пробив поведе с 3:1. Геймовете бяха по-оспорвани, но украинката продължи да намери по-точните решения и да доминира. Симона поиска намесата на физиотерапевт поради проблеми с гърба при 3:2. Елина поддържаше аванса си, като не оставяше шансове на съперниката си на свой сервис. В целия мач Халеп не стигна до нито една възможност за пробив.

