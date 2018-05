Снукър Про-тата от миналия сезон останаха в световния снукър тур 20 май 2018 | 15:09 0 0 0 0 0 Четирима от “изпадналите” от световния снукър тур през изминалия сезон запазиха професионалния си статут с победи в първото събитие на Q School в Бъртън. Сам Крейги срази Дечават Пумдженг с 4:0 в решителната си битка и заслужи чисто нова двугодишна тур карта, като ще започне третия си период при професионалистите през лятото. За първи път той се включи при най-добрите през 2010 година, когато спечели световното първенство за младежи до 21-годишна възраст. През 2017/18 той изпадна от професионалистите, защото Хаотян Лю стигна осминафиналите на Световното първенство и го измести. Крейги направи брейкове от 78, 77 и 119 за чистата си победа. It's a clean sweep! All four event one tour cards have gone to last season's relegated players.@JakJones147 has bounced straight back to regain his place on the World Snooker Tour thanks to a 4-2 defeat of Jordan Brown.#QSchool2018 pic.twitter.com/9ztBkQPia3 — World Snooker (@WorldSnooker1) May 19, 2018 Сам Беърд също запази професионалния си стаут при първата възможност, след като се наложи с 4:2 над китаеца Ху Хао. Хамад Миях се завърна при професионалистите след 4:0 над Люк Симъндс, а уелсецът Джак Джоунс стигна до 4:2 над Джордан Браун, за да запази тур картата си. Остават още две събития от сериите Q School, като във всяко от тях ще бъдат раздадени четири карти. Остават още две събития от сериите Q School, като във всяко от тях ще бъдат раздадени четири карти.

