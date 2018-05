Германия Байерн да се научи да живее и със загубите, коментира Хайнкес 20 май 2018 | 14:31 - Обновена 0 0 0 0 0



“Ясно е, че всички сме разочаровани - заяви Хайнкес след поражението в Берлин. - Спортът носи победи, но трябва да се научиш да живееш и със загубите, а ние сме способни на това. Благодаря на футболистите ми, че положиха много усилия през сезона. Благодаря на всички.”



“Преди всичко трябва да отдадем дължимото на Айнтрахт - продължи треньорът, - Ние пропуснахме шансовете си да решим мача в наша полза след изравняването за 1:1. Жалко! Но за да заслужиш трофея, си длъжен да покажеш най-доброто от себе си, а тази вечер ние не го сторихме. Нямахме и късмет, но това не трябва да омаловажава успеха на съперника.”

Jupp Heynckes has won total 9 trophies in his 4 seasons as a Bayern coach:



- 4 Bundesliga titles

- 1 DFB Pokal

- 1 Champions League

- 3 German Super cup



Thanks for everything Jupp pic.twitter.com/0rom2vLaU7 — Bayern mania (@Bayern_mania) May 20, 2018

Хайнкес се завърна на “



“Искам отново да се наслаждавам на живота, защото когато си на 73 години, не знаеш колко още ти остава”, завърши Хайнкес.



