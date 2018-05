Тенис Григор Димитров ще бъде четвърти поставен на “Ролан Гарос” 20 май 2018 | 14:31 - Обновена 0 0 0 0 2 Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще бъде поставен под номер 4 на предстоящия турнир от “Големия шлем” в Париж - “Ролан Гарос”. Това стана факт, след като Марин Чилич стигна полуфиналите на “Мастърс”-а в Рим и от следващата седмица ще измести българина от четвъртата позиция в световната ранглиста. Тъй като Роджър Федерер няма да участва, Димитров ще бъде четвърти в схемата. Later in the morning he will be busy battling Kei Nishikori. In case of a victory, he will have two reasons to celebrate today: happy birthday, @GrigorDimitrov!

#ibi18 #tennis #ATP pic.twitter.com/ixOU00fTep — Internazionali Bnl (@InteBNLdItalia) May 16, 2018 Ето поставените от до 16-о място в схемата, стига никой да не се откаже, тъй като Хуан Мартин дел Потро е под въпрос: 1. Рафаел Надал

2. Александър Зверев

3. Марин Чилич

4. Григор Димитров

5. Хуан Мартин дел Потро

6. Кевин Андерсън

7. Доминик Тийм

8. Давид Гофен

9. Джон Иснър

10. Пабло Кареньо-Буста

11. Диего Шварцман

12. Сам Куери

13. Роберто Баутиста Агут

14. Джак Сок

15. Люка Пуй

1