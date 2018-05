Тенис Кирьос се завръща в игра 20 май 2018 | 14:19 0 0 0 0 0 Ник Кирьос постепенно се завръща в игра и ще се опита да е във възможно най-добро състояние за предстоящия "Ролан Гарос". Австралиецът в продължение на месеци бе измъчван от контузия в лакътя, но ще се опита да поиграе отново на клей. В Рим той тренира няколко дни, а после замина за Лион, където също проведе няколко занимания. Nick Kyrgios one of us pic.twitter.com/y9A5t3akqt — Rossana Capobianco (@Rossana_Capo) May 13, 2018 Точно преди Откритото първенство на Франция Ник ще се завърне в игра, но само на двойки. 23-годишният тенисист ще си партнира с Джак Сок в Лион, а първите им съперници са Федерико Делбонис и Жоао Соуса. TennisKafe.com

