Клоп: Реал е фаворит, но ние сме Ливърпул

"По телевизията даваха мач и доста от хората го гледаха, спомня си



Предишния сезон беше различно. Ние (Борусия Дортмунд) бяхме на финала на "Уембли". Не е приятно да загубиш финал, а аз съм губил няколко, но ще продължам да опитвам. Да си там е нещо голямо, невероятно е. Повечето хора опитват целия си живот и не стигат и до един финал, но когато си там, имаш нужда от късмет в някои моменти.



Това, което научих от мача срещу Байерн през 2013 г., е, че когато си много по-добър в първата част на мача, трябва да вкараш. Много помага. Все още не съм гледал запис на двубоя, но когато се стигне до финал, някой трябва да страда. През 2014 г. всички, които викаха, бяха испанци, но предишната година бяха германци, а това е хубавото на футбола. Освен това трябва да научиш, че ако нещо е наистина важно за теб, трябва да си готов за страдание. Така е в живота."



"You always have to try to create a plan to deny the qualities of an opponent, but you also have to bring through your own qualities."



Сега Клоп го очаква нов финал - срещу Реал Мадрид в Киев. Въпреки че загуби последните си два европейски финала, 50-годишният мениджър е готов за предизвикателството, което е възможно най-трудното. Белия балет игра на три от последните четири финала и всеки път си тръгваше победител.



"Да, те са фаворити. Те знаят всичко, могат да пишат своя сценарий, защото спечелиха четири пъти в последните пет години. Има три доминиращи отбора в последните години и ние се изправяме срещу един от тях. Нямам проблем с тази ситуация и не се чувствам като аутсайдер.



"We are talking about two historic teams - two of the greatest clubs in the history of the game so I think it's going to be very, very exciting for fans all over the world."



След невероятния сезон на



Мо имаше фантастичен сезон, но дори той ще признае, че Кристиано се представя на това ниво от години. Неговата статистика е невероятна, той е на върха около 15 години и е вкарал 47 000 гола, но не обичам да правя сравнения между играчи. Когато Пеле беше на върха, хората не го сравняваха с други. Просто мислеха, че е най-добрият и му се радваха. Сега имаме Меси и Роналдо. Те доминират от толкова дълго време, въпреки че има толкова много други добри играчи.



Те си приличат по това, че в решителния момент много често са на точното място, за да вкарат гол, а това е най-трудното. Затова са там, където са. Техните награди са напълно заслужени, защото когато справ да играят, ще ни липсват."



Клоп се надява отборната работа да е в основата на успеха, но би било грешка този отбор на Реал Мадрид да бъде смятан за сбор от скъпи индивидуалисти, защото в последните години отново и отново Реал се изправяше срещу най-добрите и ги побеждаваше.



