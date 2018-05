Германия Нико Ковач: Това е венец на усилията ми през последните години 20 май 2018 | 12:29 - Обновена 0 0 0 0 0 Старши треньорът Нико Ковач е щастлив от спечелването на купата на Германия от водения от него Айнтрахт Франкфурт. Специалистът поздрави публиката на "орлите" след финала срещу фаворита Байерн Мюнхен, спечелен с 3:1 късно снощи. "Това е животът. Щастлив съм заради тези невероятни фенове, щастлив съм и за отбора. Когато сме обединени, можем да постигнем всичко. Това е венецът на усилията ми през последните две и половина години. Миналия сезон пропуснахме шанса си, но сега успяхме. Това е важно за тима като цяло. Имахме позитивно чувство. Тъжен съм, че си тръгвам, но знам къде точно отивам. Натрупах опит през тези прекрасни две години и половина. Това, което постигнахме, е наистина голямо. Напускам отбор с големи характери и добри футболисти", коментира Ковач след финала. От лятото специалистът ще започне работа в шампиона Байерн, където ще наследи опитния Юп Хайнкес . 73-годишният Хайнкес беше назначен начело на баварците по време на настоящия сезон, заменяйки Карло Анчелоти. От юни австриецът Ади Хютер ще бъде на кормилото на носителя на купата на Германия за 2018 година. Niko Kovac going to be turning up for his first day at Bayern like... pic.twitter.com/z75V1ciGDG — B/R Football (@brfootball) May 19, 2018

