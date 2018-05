Бойни спортове Тайсън Фюри ще разчита на Рони О’Съливан 20 май 2018 | 12:09 - Обновена 0 0 0 0 0

Бившият световен шампион ще се върне на ринга на “Манчестър Арена” на 9 юни срещу противник, който все още предстои да бъде обявен, след като прекара повече от 2 години извън бокса.



Фюри вярва, че О’Съливан ще му помогне да се справи със психологическия стрес.

A post shared by Tyson Fury (@gypsyking101) on May 13, 2018 at 7:50am PDT

