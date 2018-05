НБА Кливланд се върна в серията с Бостън с гръм и трясък 20 май 2018 | 10:54 - Обновена 0 0 0 0 10 Кливланд разгроми Бостън у дома със 116:86 в третия мач от финалния плейоф в Източната конференция на Националната баскетболна асоциация. ЛеБрон Джеймс реализира 27 точки и подаде 12 асистенции за домакините, докато съотборникът му Кевин Лав се отличи с 13 точки и 14 борби. Джордж Хил добави още 13 точки за тима на Кливланд, намалил изоставането си в серията на 1:2 успеха. Отборът на Кавалиърс имаше огромно превъзходство в резултата и в играта през цялата среща и закономерно се поздрави с категоричния успех. Джейсън Тейтъм завърши с 18 точки за Селтикс, а Тери Розиър добави още 13 точки. Техният съотборник Джейлън Браун вкара само 10 точки за гостите, след като отбеляза средно 23 точки в първите две срещи от серията между Бостън и Кливланд. Мач номер 4 е в понеделник вечерта в Кливланд, а след това серията се завръща в Бостън. Now it's Cedi Osman setting up Larry Nance Jr!@cavs up 110-84 in the 4th on @ESPNNBA #WhateverItTakes pic.twitter.com/3ij97SISg1 — NBA (@NBA) May 20, 2018 Плейофи в Източната конференция на Националната баскетболна асоциация (НБА):



Кливланд - Бостън 116:86

* Бостън води с 2:1 победи в серията до четири успеха.

