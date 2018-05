Бойни спортове Адонис Стивънсън завърши наравно с Баду Джак и запази шампионската титла (видео + галерия) 20 май 2018 | 09:47 - Обновена 0 0 0 0 0 Световният шампион за професионалисти във версията WBC в полутежка категория Адонис Стивънсън (29-1-1, 24 KO) завърши наравно мача си срещу представителя на Швеция Баду Джак (22-1-3, 13 KO) и запази титлата си. @@@

Боят се състоя в Air Canada Center Arena в Торонто (Канада).

Round 7 looked like it was all @BadouJack! #StevensonJack pic.twitter.com/1usqp1vVaV — SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) 20 май 2018 г.

Съдиите на мача не определиха победител, след като двама от тях дадоха равен резултат 114:114, а един даде победа на Джак със 115:113.

.@BadouJack responding with the right! #StevensonJack pic.twitter.com/AkZGhD372E — SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) 20 май 2018 г.

Роденият в Хаити представител на Канада Стивънсън бе по-активен в началото на мача, а Баду Джак бе неочаквано пасивен. С началото на 5-ия рунд бившия световен шампион в 2 категории Джак се осмели и стана по-активен на ринга и започна здрав бой в близка дистанция. След това двубоят бе изключително равностоен до неговия край. Разбирайки, че може да загуби Стивънсън се активира в 11-ия рунд и започна да налага съперника си здраво в тялото. В 12-ия рунд Джак направи няколко мощни атаки, но и това не се оказа достатъчно, за да спечели титлата.

Така 40-годишният Адонис Стивънсън запази титлата си, а 34-годишният Баду Джак записа трето равенство в кариерата си.

