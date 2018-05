Англия Моуриньо: Челси не заслужаваше ФА Къп 20 май 2018 | 02:33 0 0 0 0 1



"Поздравявам съперниците, когато побеждават. Не мисля обаче, че Челси заслужи тази победа. Поздравявам ги,защото съм спортстмен, те вкараха един гол повече от нас и взеха купата. Правя това, което ме задължава моята професия.

Jose Mourinho says he doesn't think Chelsea deserved to win the #FACup.#CHEMUN #bbcfacup https://t.co/8GaDrszOAo pic.twitter.com/MUPb4FUsVr — Match of the Day (@BBCMOTD) May 19, 2018

Аз съм треньор на Манчестър Юнайтед и трябва да се държа по определен начин. Не защото Челси ми е бивш клуб, а за това, че спечелиха. Но все пак не заслужаваха победата. Бяхме по-добри на терена, но футболът е несправедлив", каза Моуриньо, който за втори път в последните три сезона остава без трофей. Начело с него Челси спечели три от шестте си титли.

