Бойни спортове Джош Уорингтън детронира Ли Селби в кървава баня 20 май 2018 | 01:03



What a fight. What a night.



Josh Warrington is Leeds' first ever world champion after beating Lee Selby by decision pic.twitter.com/LdffveKA32 — Selby vs Warrington on BT Sport (@BTSportBoxing) 19 май 2018 г. Претендентът започна много силно. Той започна да пласира страховити крошета още от първия рунд. Селби не знаеше къде се намира, а освен това след удар с глава му се отвори много широка аркада над дясното око. С течение на мача той получи още две рани, но над другото око. Двамата боксьори и реферът бяха оплискани с кръв, а докторката едва не спря мача заради нараняването на Селби. Шампионът се опита да се завърне в края на мача, но не успяваше да разклати своя съперник въпреки добрите попадения, които вкара. Уорингтън демонстрира отлична издръжливост, която в съчетание с прекрасните комбинации му донесе успеха. Това беше 27-а победа за него от 27 мача. Селби регистрира второ поражение в своята кариера.

